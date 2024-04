Zlot Food Trucków na Bemowie zbliża się wielkimi krokami! Gratka dla smakoszy street foodu i jedzenia „na kółkach”

Zlot Food Trucków na Bemowie. Co na Was czeka?

Już za klika dni będziecie mogli wyruszyć w kulinarną podróż do najdalszych zakątków świata, a to za sprawą Zlotu Food Trucków na Bemowie. Ulica Obrońców Tobruku 40 przy Hali Sportowej OSiR Bemowo stanie się wyjątkową przestrzenią do poznawania nowych smaków. Potrawy serwowane przez wyselekcjonowane, mobile restauracje zaspokoją każde podniebienie – nawet największego smakosza. Od amerykańskich burgerów w StreetBBQ, przez belgijskie frytki od PAN FRYTA, aż po dalekowschodnie smaki w Pad Thai Food Truck. Każdy food truck to historia napisana pasją do gotowania.

Organizatorem zlotu są FUTRAKI - organizacja zrzeszająca entuzjastów kulinarnego rzemiosła na kółkach, dbająca o najwyższą jakość i oryginalność potraw. Świeże, sezonowe składniki to podstawa przygotowywanych dań, co sprawia, że każdy kęs daje niezapomniane wrażenia smakowe.