Złota polska jesień w Warszawie. Park Skaryszewski zachwyca kolorami i zachęca do spacerów. Piękne zdjęcia z jesiennej przechadzki

Zjawiskowe zdjęcia z jesiennego spaceru po Parku Skaryszewskim

W Parku Skaryszewskim spotkacie wielu spacerowiczów, a mimo to i tak odpoczniecie tutaj od zgiełku. Na przechadzkę do parku przychodzą zarówno rodziny z dziećmi, jak i seniorzy czy młodzi ludzie. Nie brakuje także opiekunów wyprowadzających swoje zwierzaki i osób uprawiających sport.

Park Skaryszewski to jedno z najpiękniejszych miejsc na spacer w Warszawie o każdej porze roku, ale jesienią szczególnie zachwyca. Zwłaszcza, że tegoroczna jesień jest wyjątkowo ciepła i tym bardziej zachęca do spacerów w tym miejscu. Kolory robią niesamowite wrażenie - drzewa w słońcu mienią się odcieniami czerwonego, żółtego oraz brązu, a ścieżki są coraz bardziej ubarwione spadającymi liśćmi.

