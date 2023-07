Złote Pinezki Google 2023 rozdane. Zamek Królewski w Warszawie wyróżniony. "Opowiada polską historię"

- Tegoroczne Złote Pinezki trafiają do wyjątkowych miejsc, które opowiadają polską historię, prezentują bogactwo stylów architektonicznych i przypominają o wielu ważnych postaciach. Zamki i pałace, bo o nich mowa, są często odwiedzane i wysoko oceniane przez użytkowników i użytkowniczki Map Google - to ich pozostawione opinie wpływają na to, które miejsca nagradzamy – przekazała Elżbieta Różalska z Google Polska, cytowana przez Zamek Królewski.