Zmarł Jan Kobuszewski. Jeden z najbardziej kochanych i uznanych polskich aktorów

Galeria Teatru Studio i lalki Alego Bunscha

od 6 do do 27 marca 2014 roku w Galerii Teatru Studio w Warszawie będzie można oglądać wystawę "Ali Bunsch. Od szopki do horyzontu" przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Teatralne w Warszawie - Teatr Wielki - Opera Narodowa.