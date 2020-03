Zmiana czasu na letni 2020. 29 marca pośpimy krócej. Nadchodzącej nocy przestawiamy zegarki o godzinę do przodu

Do czasu zimowego powrócimy dopiero w październiku - przesunięcie wskazówek odbędzie się z 24 na 25 października.

Celem zmiany czasu jest sterowanie aktywnością ludzi tak, aby możliwe było maksymalne wykorzystanie światła słonecznego. Chodzi o to, aby jak najdłuższa część naszego codziennego funkcjonowania odbywała się ''za dnia''.

Zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. Oznacza to, że już nadchodzącej nocy, czyli z 28 marca na 29 marca przestawiamy zegarki o godzinę do przodu . Przesunięcie wskazówek następuje o godz. 2.00.

Kiedy przestawimy zegarki po raz ostatni?

Przypomnijmy, że posłowie Europarlamentu przychylili się do licznych głosów obywateli, którzy od lat domagali się, by zrezygnowano ze zmiany czasu, i przegłosowali rezygnację ze zmian czasu od 2021 roku. To, jakim czasem będziemy się posługiwać w Polsce, zależy od decyzji naszego rządu. Jeśli posłowie zdecydują o zachowaniu czasu letniego, ostatniej zmiany dokonamy w marcu 2021. Gdyby jednak wybrali czas zimowy, zegarki ostatni raz przestawimy w październiku 2021.