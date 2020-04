Zmiana organizacji ruchu na Trakcie Królewskim. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście tylko dla pieszych i rowerzystów

Trakt Królewski deptakiem

- W weekendy, począwszy od 1 maja, ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście znów zmienią się w deptak. Trakt Królewski na odcinku od ronda de Gaulle’a do ul. Senatorskiej będzie przeznaczony dla pieszych i rowerzystów - poinformował stołeczny ratusz.

Taka organizacja ruchu na Trakcie Królewskim będzie obowiązywać niemal do końca października. Oznacza to, że w weekendy odcinek od ronda de Gaulle'a do ul. Miodowej będzie niedostępny dla samochodów i pojazdów komunikacji miejskiej, a otwarty dla pieszych i rowerzystów. - Zamknięte odcinki ulic zostaną oznakowane jako strefa zamieszkania i dopuszczony będzie na nich wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ul. Koziej oraz nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania, a także rowerów - wyjaśnia miasto.