Zmiany na wybrzeżu praskim. Zbudują mur przeciwpowodziowy. Będzie przebudowa jezdni, więcej zieleni i kładka przez Port Praski

Jedna z największych i najnowocześniejszych szkół na Białołęce prawie gotowa. Podstawówka przyjmie we wrześniu prawie tysiąc uczniów

Już we wrześniu uczniowie rozpoczną naukę w nowej podstawówce przy ulicy Ruskowy Bród na Białołęce. Nie będzie to jednak zwykła placówka, ale jedna z największych i najnowocześniejszych szkół w tej dzielnicy. Co nietypowe, szkoła-gigant, która pomieści aż tysiąc uczniów, będzie w...