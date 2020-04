Zmiany w komunikacji, Wielkanoc 2020. Nowy rozkład jazdy na święta Wielkiej Nocy w Warszawie

Rozkłady specjalne otrzymają linie 519 i 522 - tutaj niezbędna jest koordynacja ze względu na zawieszenie kursowania autobusów linii 501.

Zmiany w kursowaniu autobusów i metra

W niedzielę i poniedziałek nie będą jeździły tramwaje linii: 11, 13, 14, 18, 25 i 31.

Tramwaje linii: 1, 2, 9, 17, 33 będą podjeżdżały na przystanki rzadziej – co 15 zamiast co 7,5 minuty. Linia 22 będzie miała specjalny rozkład (ramowe godziny kursowania 11.00-19.00).

Rzadziej będzie jeździć metro na linii M1 – między 6.00 a 23.00 co 6-7 minut. Natomiast M2 według rozkładu jazdy dnia świątecznego. Od około godz. 23.00 pociągi na obu liniach będą kursować co 10 minut.

Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursować według rozkładu jazdy dnia świątecznego. W Wielkanoc oraz w drugi dzień świąt (12-13 kwietnia) wszystkie Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne.