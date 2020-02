Zmiany w kursowaniu metra. Kilka dni utrudnień to efekt łączenia dwóch odcinków

Kursowanie tramwajów linii 11 zostanie zawieszone i zastąpi je zastępcza linia tramwajowa 40 . Tramwaje będą kursowały w dni powszednie – od 9 do 13 marca , w godzinach szczytu komunikacyjnego. Rano będą obsługiwały trasę: PIASKI – W. Broniewskiego - al. W. Reymonta - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - Skierniewicka - M. Kasprzaka - Prosta - RONDO ONZ - al. Jana Pawła II - Broniewskiego - PIASKI, a po południu: PIASKI - W. Broniewskiego - al. Jana Pawła II - RONDO ONZ - Prosta - M. Kasprzaka - Skierniewicka - Wolska - Połczyńska - Powstańców Śląskich - al. W. Reymonta – W. Broniewskiego - PIASKI. Tramwaje linii 40 będą podjeżdżały na przystanki co około 8 minut.

Dodatkowo, w noce z soboty na niedzielę, z 7 na 8 i z 14 na 15 marca, od ok. godz. 0.30 do końca kursowania, zostaną zamknięte stacje M2: Świętokrzyska, Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego. Metro będzie kursowało na trasie skróconej Trocka – Nowy Świat-Uniwersytet. W tym czasie zostanie uruchomiona autobusowa linia zastępcza ZA METRO. Autobusy będą kursowały od północy do godz. 3.00 na trasie: METRO CENTRUM NAUKI KOPERNIK - Zajęcza - Dobra - Tamka - M. Kopernika - Świętokrzyska - Prosta - RONDO DASZYŃSKIEGO - Prosta - Świętokrzyska - M. Kopernika - Tamka - Wybrzeże Kościuszkowskie - Zajęcza - METRO CENTRUM NAUKI KOPERNIK. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co około 15 minut.