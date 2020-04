Zmiany w parkowaniu w Warszawie. ZDM przenosi samochody z chodników na jezdnię i do zatok

- Dziś to już nie tylko kwestia wygody, ale bezpieczeństwa. (...) Zmiany te są stałe, bo świat po pandemii będzie inny niż ten, który znamy - podkreśla ZDM.

W niejednym miejscu w Warszawie chodnik - od parkującego auta do ściany budynku - jest węższy niż przepisowe 1,5 metra, które zresztą też jest tylko niezbędnym minimum. Prawo dopuszcza parkowanie na chodniku i kierowcy z tego korzystają. Nawet w czasach sprzed epidemii minięcie się dwóch wózków dziecięcych bywało trudne. Drogowcy postanowili więc przenieść parkowanie z chodnika na jezdnię w kilku miejscach. W ten sposób piesi zachowają między sobą bezpieczne odległości.

Piesi zyskają przestrzeń do swobodnego poruszania się na ulicy:

Nie są to jednak jedyne ulice, na których zostaną wprowadzone zmiany.

ZDM przypomina, że parkowanie przeniesiono z chodnika na jezdnię już jakiś czasu temu m.in. na Dobrej, niedaleko BUW-u, Lindleya czy na licznych odcinkach ul. Madalińskiego. Ulice Piękna, Bonifraterska czy Wybrzeże Kościuszkowskie to kolejne, na których samochody wróciły na asfalt. Jednocześnie drogowcy zapewniają, że miejsc do parkowania zwykle jest tyle samo co przed zmianami, przestrzeń parkingowa często powstaje dzięki zwężeniu bardzo szerokich pasów ruchu, a przejezdność ulicy zostaje zachowana.