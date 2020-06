Znalazł na śmietniku stare zdjęcia Warszawy. Przedstawiają Bielany i Żoliborz blisko pół wieku temu

Fotograficzne perełki na śmietniku

O sprawie poinformował Urząd Dzielnicy Bielany oraz Bielańska Fototeka. Jakiś czas temu pan Jan, mieszkaniec Bielan odnalazł na śmietniku archiwalne fotografie. - Jestem bardzo wyczulony na książki, historyczne czasopisma i gazety, które podczas domowych porządków są wyrzucane do śmieci. Tak było też tym razem, gdy mieszkanie po zmarłym zostało opróżnione ze wszystkiego - mówi pan Jan. Mnóstwo takich „skarbów" trafiło do altanki śmietnikowej koło jego domu. Wśród przeznaczonych do zniszczenia papierów był skoroszyt wypełniony czarnobiałymi odbitkami. Warszawiak zabrał je do domu. Okazało się, że fotografie przedstawiają Bielany i Żoliborz blisko pół wieku temu.