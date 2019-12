Znalezisko na budowie metra. Na Bródnie wykopano kości tura sprzed ośmiu tysięcy lat

„Są to szczątki tura (Bos primigenius). Ich wielkość wskazuje, że mogą to być kości samicy lub młodego osobnika tego gatunku. Między innymi z uwagi na głębokość zalegania można szacować, że mamy do czynienia z ssakiem żyjącym co najmniej 6-7 tys. lat p.n.e. Określenie dokładnej daty będzie możliwe po weryfikacji odwiertów geologicznych i analizie próbek pobranych z miejsca znalezienia” - ustalił dr Wojciech Borkowski, zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego.