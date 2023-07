Znane nazwiska z Powstaniem Warszawskim w swoim życiorysie. Walczyli, pomagali, łączyli, próbowali przeżyć. Wiedzieliście o nich? Kamil Jabłczyński

Dwie wybitne i cieszące się ogromną popularnością aktorki. Obie były łączniczkami w Powstaniu warszawskim. Irena Kwiatkowska debiutowała przed wojną, a w czasach okupacji występowała w teatrze podziemnym. Spotkały się na planie "Wojny domowej" Jerzego Gruzy, a później jeszcze raz w "Rozmowach kontrolowanych". Kwiatkowska obok "Wojny domowej" zasłynęła przede wszystkim jako kobieta pracująca w serialu "Czterdziestolatek", także u Jerzego Gruzy. Alina Janowska służyła w batalionie "Kiliński", dowodzonym przez wspomnianego Henryka Leliwę-Roycewicza, jako łączniczka. Kwiatkowska żołnierzem AK była już przed wybuchem powstania. Po 1 sierpnia 1944 roku była łączniczką w sztabie grupy "Północ". kadr z serialu Wojna Domowa Zobacz galerię (15 zdjęć)

W Powstaniu Warszawskim wzięło udział tysiące młodych ludzi. Walczyli pod dowództwem Armii Krajowej, ale też zgłaszali się ochotniczo jako mieszkańcy do pomocy, niektórzy przeżyli to jako cywile. Wśród tych osób jest mnóstwo znanych nazwisk, część z nich znana była już przed wojną ludności stolicy, inni zrobili kariery już w czasach PRL.