Znikną niebezpieczne skrzyżowania w Warszawie. Na ich miejscu pojawią się ronda

W Warszawie może pojawić się 5 nowych rond. Ich lokalizacje wskazali mieszkańcy

Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich, otworzone zostały oferty na projekty przebudowy 5 skrzyżowań. Docelowo mają powić się tam ronda. Poszczególne lokalizacje zostały wybrane na podstawie wyników audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego i wniosków mieszkańców.

Ronda zamiast niebezpiecznych skrzyżowań mogą pojawić się u zbiegu ulic:

Krasińskiego z Przasnyską

Powązkowskiej z Obrońców Tobruku

Augustówki z Zawodziem

Bolesława Chrobrego z Popularną

Stawek ze Smoczą.

Przetarg został podzielony na kilka części, każda z nich cieszyła się sporym zainteresowaniem - zgłosiło się od 3 do 6 firm. Ich oferty mieszczą się w przedziale od 110 do 288 tys. zł brutto. Będą one teraz analizowane, zaś zaoferowana kwota porównywana z posiadanym budżetem i szacunkowym kosztorysem.