ZOO w Warszawie znów otwarte. W ogrodzie pojawiło się kilku nowych lokatorów

ZOO w Warszawie znów czynne

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie powraca do zwyczajnego funkcjonowania. Od 20 maja 2020 r. można je zwiedzać w godz. 9.00-18.00, a w weekendy i święta w godz. 9.00 - 19.00, jednak tylko w części plenerowej. Obowiązuje limit do 3000 osób jednocześnie, a goście powinni zachować dystans. W ramach I etapu odmrażania zoo, dla gości placówki dostępna będzie część parkowa oraz punkty gastronomiczne, jednak tylko w tzw. ogródkach i na wynos. Do 31 maja bilety są tańsze. Obowiązuje taryfa zimowa.

Bez placu zabaw i pokazów karmienia

Jak informuje warszawskie ZOO, pawilony wciąż będą nieczynne. Podobnie w przypadku placu zabaw, który również pozostaje zamknięty. Czasowo nie organizowane są pokazowe karmienia zwierząt. - Otwarte będą dwa wejścia do zoo - jedno przy ul. Ratuszowej i drugie na wysokości Mostu Gdańskiego. Przy każdym będzie funkcjonować jedno okienko kasowe, dlatego zachęcamy gości do kupna biletów bezgotówkowo lub przez internet- informuje stołeczny ratusz. W kolejnych etapach placówka powróci do prowadzenia edukacyjnych zajęć dla najmłodszych, organizacji wydarzeń i plenerowych konkursów.