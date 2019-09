ZOO, Warszawa. Oddaj krew i odbierz darmowy bilet wstępu do ogrodu zoologicznego

ZOO, Warszawa

Jeśli nie macie planów na sobotę 14 września 2019 r. to koniecznie wybierzcie się do Warszawskiego ZOO. W godz. 11:00-16:00 organizowany będzie Piknik dla Krwiodawców. - Przy wejściu do ZOO, od strony Mostu Gdańskiego będzie czekał krwiobus. Wszyscy, którzy oddadzą tego dnia krew otrzymają bilet jednorazowego wstępu do ZOO, ważny do końca roku - informuje Warszawskie ZOO. Będą również konkursy, porady i zabawy, a dla głodnych ognisko. Chętni będą mogli zarejestrować się w bazie dawców szpiku.