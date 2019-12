„Zostań Pomocnikiem Św. Mikołaja” – świąteczna pomoc marki Wawel i Fundacji „Wawel z Rodziną”

Firma Wawel i Fundacja „Wawel z Rodziną” co roku aktywnie angażują się w pomoc dzieciom z domów dziecka w całej Polsce. W tym roku, w ramach dwóch cyklicznie organizowanych akcji – „Słodki Dzień Dziecka” oraz „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja” wsparcie otrzymało ponad 426 placówek opiekuńczo-wychowawczych. W pomoc najmłodszym bezinteresownie włączają się pracownicy marki Wawel, którzy odwiedzają placówki i osobiście wręczają dzieciom zestawy słodyczy Wawel w tych szczególnych dla nich dniach – z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek. Odwiedziny to ważne i niezapomniane chwile zarówno dla najmłodszych, jak i dla pracowników.

Prezes Fundacji „Wawel z Rodziną” - Tomasz Schimscheiner, podsumował tegoroczną edycję dobroczynnej akcji: - „Cieszymy się, że w tak magicznym i niezwykłym czasie, jakim są Święta Bożego Narodzenia możemy na chwilę wcielić się w pomocników Świętego Mikołaja i w tym szczególnym momencie obdarować dzieci z domów dziecka słodyczami. Uśmiechy najmłodszych mają dla nas nieocenioną wartość, a ich radość jest nagrodą dla nas wszystkich.

W Warszawie słodkie upominki trafiły do 15 placówek w tym do: do Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "CHATA", Stowarzyszenia SOS- Wioski Dziecięce czy Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Słodkie zestawy marki Wawel umilą święta także 37 innym ośrodkom opiekuńczo – wychowawczym na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanym między innymi: w Kozienicach, Radomiu czy Płońsku.

- „Okres przedświąteczny to szczególny czas, w którym wszyscy pamiętamy lub powinniśmy pamiętać o drugim człowieku. Dziękuję w imieniu wszystkich dzieci za słodkie upominki, niesienie radości i pomoc od marki Wawel. To bardzo szlachetna inicjatywa, która przyczyniła się do uśmiechu naszych podopiecznych. Każde dziecko zasługuje na uśmiech, a każda, nawet najmniejsza pomoc jest niezwykle istotna i wiele dla nich znaczy. Wszyscy widzieliśmy, ile radości im to sprawiło. Ich radość jest największym podziękowaniem” – mówi Dyrektor Domu Dziecka w Cieszynie, Pani Kazimiera Habarta.

Fundacja „Wawel z Rodziną” od 2008 roku aktywnie kontynuuje działalność dobroczynną firmy Wawel. W swoich działaniach wspiera inicjatywy poszerzające wiedzę, zdolności dzieci, tak, żeby było im łatwiej wejść w dorosłe życie. Aktywnie angażuje się w pomoc społeczną i edukacyjną oraz wspieranie polskich rodzin, osób i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Fundacja aktywnie wspiera także świetlice środowiskowe. W 2018 roku uruchomiła innowacyjny program społeczny „Dobro od Dziecka”, który wspiera wychowawców w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

fundacjawawel.pl