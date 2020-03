Zostań w domu i oglądaj spektakle online. Warszawskie teatry przygotowały ofertę na kwarantannę

Zostań w domu, nie wychodź do teatru

Stołeczne sceny są zamknięte aż do odwołania. Premiery marcowe i kwietniowe odbędą się w późniejszym terminie. Część teatrów zachęca do tego by w miarę możliwości nie oddawać biletów ale zmieniać termin. Sprawdziliśmy, które z warszawskich teatrów przygotowały ofertę online.

SPEKTAKLE W SIECI

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Spektakle Carmen zaplanowane na dni 28, 29 oraz 31 marca zostały odwołane. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, Teatr Wielki - Opera Narodowa pokaże operę online.

Carmen będzie można obejrzeć w sobotę 28 marca, we wtorek 31 marca oraz w czwartek 2 kwietnia w otwartym dostępie pod adresem: vod.teatrwielki.pl Wszystkie spektakle rozpoczną się o godzinie 19.

W serwisie vod.teatrwielki.pl na wszystkich melomanów czeka także szeroki wybór docenionych przez widzów spektakli operowych i baletowych. Wśród tytułów, które można obejrzeć online, znalazły się m.in.: Straszny Dwór reż. David Pountney, Halka (wileńska) reż. Agnieszka Glińska, Tosca reż. Barbara Wysocka.

Wszystkie tytuły udostępnione są bezpłatnie!