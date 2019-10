ZTM, nowe tramwaje w Warszawie. Możesz wybrać jak będą wyglądały

Nowe tramwaje, Warszawa: wybierz ich wygląd!

Klimatyzowane, niskopodłogowe i nowoczesne - to cechy, które posiadać będą nowe tramwaje dla Warszawy. Ma być ich nawet 213, a dostarczy je wybrana w przetargu firma Hyundai. Tyle wiemy na pewno. To, czego nie wiemy, to jak będą finalnie wyglądać nowe pojazdy.