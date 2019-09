ZTM wprowadza udogodnienie dla niewidomych. Nowa karta miejska alfabecie Braille’a

Wygodniejsze Karty Miejskie w ZTM

- Warszawskie Karty Miejskie z nazwą w alfabecie Braille’a będą dostępne od 1 października - zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego. Niewidomi i niedowidzący, którzy aktualnie korzystają z kart z wgranymi uprawnieniami będą mogli wymienić dokument na nowy bez żadnych opłat. Co trzeba zrobić, by otrzymać nową WKM? Konieczna będzie wizyta w Punkcie Obsługi Pasażerów na Woli. Do placówki przy ul. Żelaznej 61 należy zgłosić się z dowodem osobistym i aktualnym zdjęciem.

Zarząd Transportu Miejskiego deklaruje, że w osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie i pomoc pracowników Punktów Obsługi Pasażerów. W odniesieniu do niewidomych i niedowidzących - jeśli zgłoszą się do POP-u bez osoby towarzyszącej, pracownicy punktu powinni dokładnie wyjaśnić, jak będzie przebiegała procedura wyrobienia nowej karty lub jej wymiany.