Zwężona Anielewicza i rondo dla rowerów. Drogowcy szykują się do remontu na Muranowie

Zamienią skrzyżowanie na rondo

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Anielewicza na odcinku od ul. Okopowej do ul. Karmelickiej. Skrzyżowanie zostanie zamienione na rondo a pasy ruchu zwężone, przy zachowaniu dotychczasowego jednopasmowego przekroju obydwu ulic. Infrastruktura wymusi wolniejszą i ostrożniejszą jazdę. - Obecnie tarcza skrzyżowania jednopasmowych ulic Anielewicza i Karmelickiej jest bardzo rozległa, ma ponad 22 metry średnicy. Same wyloty ulicy Karmelickiej rozszerzają się na łuku do ponad 13 metrów. Szerokie promienie łuków zachęcają do szybkiej jazdy, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji - informuje ZDM. Wybrany wykonawca będzie miał czas na przeprowadzenie prac do końca listopada tego roku.

Droga dla rowerów jak w Holandii

Na obwodzie ronda zostanie wybudowana jednokierunkowa droga dla rowerów. - Sposób jej prowadzenia przywodzić może na myśl rozwiązania znane m.in. z Holandii. Wydzielona trasa na rondzie połączy się z jezdnią dzięki pasom rowerowym, których wyznaczenie jest planowane na jezdni ul. Anielewicza- informują drogowcy. Z kolei obustronne jednokierunkowe pasy ruchu dla rowerów pojawią się na odcinku Okopowa-Karmelicka.