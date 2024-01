Zwłoki mężczyzny w mieszkaniu na Powiślu w Warszawie. Seniora nie widziano od ponad roku

Policjanci ze Śródmieścia otrzymali informacje o tym, że lokator jednego z mieszkań przy ulicy Dynasy na warszawskim Śródmieściu może nie żyć. Jak się okazało, sąsiedzi dopiero po ponad roku niewidywania seniora zwrócili uwagę na jego nieobecność. Wcześniej nikt nie zauważył zniknięcia 77-latka.

Przybyli na miejsce policjanci, by dostać się do środka lokalu, musieli wyważyć drzwi. Tam znaleźli zwłoki starszego mężczyzny.

- We wtorek w godzinach przedpołudniowych, w związku z informacją uzyskaną przez dzielnicowych, dokonano siłowego wejścia do zamkniętego mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Dynasy. Po wejściu do mieszkania ujawniono zwłoki mężczyzny. Funkcjonariusze w wyniku swoich działań uzyskali informację, że sąsiedzi nie widzieli lokatora tego mieszkania od ponad roku − potwierdza w rozmowie z Super Expressem prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.