Żyrardów. Poszukiwany grzybiarz znalazł się 30 kilometrów od miejsca zaginięcia

Wielka akcja poszukiwawcza zakończona sukcesem

W czwartek, 17 października około południa zakończyła się akcja poszukiwawcza grzybiarza w lasach koło Jesionki w gminie Wiskitki. Mundurowi przeczesywali teren przez trzy dni, z ziemi i powietrza. Na miejscu pracowała straż pożarna i policja wraz z ekipą psów tropiących i specjalistycznym sprzętem. W sumie blisko setka mundurowych przeszukała kilkaset hektarów lasu.

Rodzina grzybiarza w końcu może odetchnąć z ulgą. Mężczyzna znalazł się 30 kilometrów od miejsca zaginięcia, w Nowej Wsi w powiecie pruszkowskim. To zaledwie kilka kilometrów od domu rodziny, u której przebywał z wizytą przed zaginięciem. Jest cały i zdrowy. "Cieszę się ogromnie, bo przed oczyma miałam już czarne scenariusze. Za chwilę ruszam do Żyrardowa, aby dowiedzieć czegoś więcej. No i zabrać Piotra" - cieszy się bliska zaginionego, Katarzyna Nowak, cytowana przez "Głos Żyrardowa".