"Żywy" plac zabaw na Kępie Potockiej. Wiklinowe tunele zaczęły kwitnąć. Zamienią się w zielony labirynt

Ekologiczny plac zabaw, Kępa Potocka

Ekologiczny plac zabaw nabiera kolorów. Wiklinowe tunele zaczynają porastać zielone, pnące się rośliny. Najmłodsi mieszkańcy Białołęki są nim zachwyceni. Jest to doskonała alternatywa dla tradycyjnych placów zabaw, jakich w Warszawie jest mnóstwo. Dzieci mogą przejść przez kręty labirynt z wikliny lub pobawić się na drewnianych zabawkach. Bielańska część Kępy Potockiej to obszar wielu różnorodnych ekosystemów, które dzięki zabiegom włodarzy Bielan w większości pozostają bez znaczącej ingerencji człowieka.- Park Kępa Potocka na tym odcinku ma pozostać w takiej konwencji. W nawiązaniu do jego naturalnego charakteru powstał przy słoniu - zabawce wiklinowy tunel, któremu towarzyszy wierzbowy dzik z młodymi - piszą Sąsiedzi z Marymontu. Autorką pomysłu jest Anna Kościesza przy wsparciu Grzegorza Pietruczuka, Burmistrza Dzielnicy Bielany. Instalacja wpisuje się doskonale w charakter otoczenia.