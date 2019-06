Arena Ursynów będzie rozbudowana? W hali ma stanąć dodatkowa trybuna. Miasto wyda 100 tys. zł

Jesteśmy na etapie składania wniosku do Biura Architektury o wydanie opinii ws. koncepcji rozbudowy. Zakładalibyśmy, aby rozbudować halę o dodatkową widownię - wstępnie ok. 750 miejsc. Oczywistym jest, że jeśli rozbudowujemy widownię, to projektant musi przewidzieć także dodatkowe szatnie, sanitariaty i komunikację.

Pomysł jest nowy i świeży. Jeśli koncepcja architektoniczna programowo-przestrzenna uzyska pozytywną opinię architektów, a miasto utrzyma wolę współpracy i uda się uzyskać potrzebne środki, wówczas będziemy mogli planować rozbudowę - wyjaśnia Anita Naseiorowska, dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.