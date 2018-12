Awantura o metro. Będzie stacja "Targówek Mieszkaniowy", mimo że na nowych peronach wisi inna nazwa

Awantura o metro

Nowe, budowane właśnie stacje II linii metra mają już swoje "imiona". Na początku grudnia Rada Warszawy nowe nazwy. W przyszłym roku pojedziemy do stacji: na Woli "Młynów" (róg Górczewskiej i Syreny), "Płocka" (Płocka - Wolska), "Księcia Janusza" (Górczewska - ks. Janusza) oraz na Pradze i Targówku: "Szwedzka" (Strzelecka - Szwedzka) i "Trocka" przy Trockiej.

Problem pojawił się ze stacją C17, nazywaną wcześniej - po prostu - Targówek (róg Pratulińskiej i Ossowskiego). Komisja nazewnictwa rekomendowała prostą, łatwą w zapamiętaniu nazwę "Targówek", historycy proponowali "Targówek-Ossowskiego", a radni Targówka "Teatr Rampa" lub "Targówek Mieszkaniowy". W tym samym czasie wykonawca metra zaczął już montować tablice informacyjne na stacji z napisem... "Targówek".

Rada Warszawy, po dość długiej debacie, na wniosek Iwony Wujastyk (radnej PO z Targówka) zrezygnowała z nazwy "Targówek". W ten sposób - po tygodniowej przerwie i opinii komisji nazewnictwa - przegłosowano nową, docelową nazwę stacji C17 - "Targówek Mieszkaniowy".

Co jednak z tablicami z napisem "Targówek", które pojawiły się na budowanym podziemnym przystanku? - Robiliśmy to w porozumieniu z zamawiającym. Dotarliśmy do tego etapu, w którym system identyfikacji wizualnej musiał zostać wykonany. Wiedzieliśmy jednak, że jeśli doszłoby do zmiany to te elementy zostaną wymienione - mówi Mateusz Witczyński, rzecznik Astaldi - firmy budującej ten odcinek metra. Zmiany zostaną przeprowadzone na koszt wykonawcy.

