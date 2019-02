Awaria T-Mobile. UWAŻAJCIE! Smsy od operatora mogą być oszustwem!

Awaria T-Mobile. Pożar na Annopolu uszkodził budynki operatora. Niektóre usługi wciąż nie działają

W czwartek (31 stycznia) zapalił się magazyn spożywczy na Annopolu (Białołęka). W okolicy ulicy Odlewniczej pojawił się gęsty dym oraz płomienie. Na miejscu pracuje 50 strażaków oraz 16 samochodów. Operacja będzie trwała jeszcze kilkanaście godzin.

Z części biurowej ewakuowano około 100 osób. Okazuje się, że wśród nich byli pracownicy T-Mobile

"Informujemy, że dziś, 31.01.2019 r. w godzinach porannych miał miejsce pożar hal magazynowych w warszawskim Annopolu, w wyniku którego ucierpiały także zlokalizowane tam budynki T-Mobile Polska. Żaden pracownik firmy nie ucierpiał w wyniku zdarzenia" - czytamy w oświadczeniu firmy.

Awaria w T-Mobile. Co nie działa?

Jak podaje operator, w związku z pożarem i ewakuacją budynku nie działają niektóre usługi T-Mobile. Z czym są problemy?

[*] brak kontaktu z call center T-Mobile

[*] niedostępne niektóre systemy firmy (nie podano jakie)

[*] problemy z dostępem do internetu.

Podejrzane SMS-y od T-Mobile

Dodatkowo, operator informuje o tym, że oszuści próbują wykorzystać awarię T-Mobile do wyłudzania pieniędzy, rozsyłając takie SMS-y jak ten poniżej:

Oszuści rozsyłają podejrzane SMS-y z wezwaniami do zapłaty, jakoby mieli zaległości w opłaceniu faktury. Operator ostrzega, by nie klikać w znajdujące się we wiadomościach linki, ani nie płacić oszustom. Link prowadzi do fałszywej strony banku, na której złodzieje przechwytują nasze dane do logowania - dzięki temu przestępca loguje się na konto ofiary i może zlecić operację fałszywego przelewu lub dyspozycję dodania “zaufanego odbiorcy” (przelewy do takiego kontaktu nie są potwierdzane kodem SMS).