W środę 20 czerwca, około godz. 17, bombardier LOT-u lądował awaryjnie na lotnisku Chopina. Przyczyną problemu była awaria wskaźnika podwozia. Nikomu nic się nie stało. Szczegóły w artykule poniżej.

Bombardier LOT-u, lecący z Warszawy do Rygi, lądował awaryjnie na Lotnisku Chopina. Do zderzenia doszło w środę, 20 czerwca , około godziny 17. Pilot samolotu zgłosił usterkę tuż po starcie z Okęcia. Bombardier wylądował w asyście straży pożarnej. Przyczyną awaryjnego lądowania była usterka wskaźnika podwozia.- Oczywiście [w powietrzu - red.] nie sposób sprawdzić, czy to tylko usterka wskaźnika, czy coś poważniejszego, więc kapitan po wykonaniu dwóch kontrolnych okrążeń powiadomił służby naziemne w Warszawie, że wystąpił problem. Służby przygotowały się do tego, żeby asystować przy lądowaniu samolotu - opisywał rzecznik LOT, Adrian Kubicki, w rozmowie z tvnwarszawa.plNa pokładzie samolotu - Bombardier Dash 8 Q400 - znajdowały się 62 osoby. Lot został odwołany, a samolot będzie musiał przejść przegląd techniczny. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Prawdopodobnie przyczyną awaryjnego lądowania była jedynie awaria sygnalizacji