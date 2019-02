Banksy, Warszawa. Pierwsze takie targi w Polsce. Tu kupisz wielką sztukę za 50 zł [ZDJĘCIA]

Targi Sztuki Dostępnej odbędą się w Warszawie w dniach 2-3 marca 2019, w przestrzeni eventowej BABKA do wynajęcia, ul. Młocińska 5/7. Będzie to pierwsza w Polsce imprea tego typu z limitem ceny od 50 do 5000 złotych.

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Targi skierowane są do wszystkich, którzy myślą o zakupie dzieła sztuki, ale po pierwsze nie chcą na nie wydać zbyt wiele, a po drugie, nie mają pojęcia, gdzie i które dzieło warto nabyć. - U nas będzie niedrogo, więc przyjdź i po prostu kup, co ci się podoba – zachęcają organizatorki wydarzenia Lena Szwed-Strużyńska i Ewa Mierzejewska. – Nie musisz w ogóle znać się na sztuce. Gwarantujemy, że wszystko, co kupisz, będzie miało wartość artystyczną – dodają.

