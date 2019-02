Białołęka, Warszawa. Nowe olbrzymie osiedle ze strefą wypoczynkową powstanie na terenie fabryki?

Według urzędników teren poprzemysłowy z zabudowaniami po dawnej fabryce domów ma potencjał rozwojowy i szanse na dobre połączenia komunikacyjne z centrum. Sąsiedztwo linii tramwajowych, kolejowych czy metra zapewnia wygodniejsze życie mieszkańcom, podobnie jak bliskość podstawowych usług czy terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Mieszkańcy Białołęki zaniepokojeni

W publikacji Kamila Chmielewskiego na portalu "Wirtualna Warszawa" z dnia 24 lutego 2019 roku czytamy m.in., że spotkanie dyskusyjne z mieszkańcami niekoniecznie przebiegało wg ustalonych przez miasto założeń. "Niestety okazało się, że mieszkańcy mogą zmieniać kształt terenu tylko i wyłącznie w miejscach, które nie należą do miasta stołecznego Warszawy, czyli tak naprawdę nic nie mogą, bo to tereny albo prywatne, albo należące do spółek skarbu państwa. Z kolei obszar, który jest w rękach Warszawy i na których już dzisiaj miasto może robić, co chce, a my nie mamy prawa do korekty. Urząd w tym miejscu chce wybudować minimum 2000 mieszkań socjalnych. Najgorsze jest to, że urzędnicy mówią o powstaniu nowej linii tramwajowej oraz jednej, a nawet dwóch szkołach podstawowych. Czy oni nie wiedzą, że ludzie nie są nie idiotami? Ile to już czekamy na tramwaj do Winnicy, wzdłuż ulicy Modlińskiej oraz na tzw. Zieloną Białołękę?" - pisze dziennikarz.

Najbliższe spotkania w sprawie zagospodarowania tego terenu odbędą się:

• 27 lutego (środa) w godz. 18.00-20.00 - warsztat projektowy dotyczący wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79);

• 14 marca (czwartek) w godz. 18.00-20.00 – warsztat weryfikacyjny, czyli prezentacja i analiza stworzonej koncepcji urbanistycznej i zebranie opinii do niej (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego).

Warsztaty dotyczące Starych Świdrów poprowadzą eksperci z pracowni A2P2.

Całość jest częścią większego projektu miasta pod hasłem "Osiedla Warszawy". W nim znajduje się aż 14 lokalizacji, które będą analizowane pod kątem przyszłego wielofunkcyjnego rozwoju przestrzennego. Pilotaż projektu zaczął się w 2018 roku i objął tereny Portu Żerańskiego i FSO Żerań. Więcej informacji znajdziecie na stronie konsultacje.um.warszawa.pl lub w całodobowym Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa - 19115.

