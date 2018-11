Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Od piątku zmiany w ruchu na Ursynowie

Zmiany w ruchu związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy zostaną wprowadzone 9 listopada, ok. godziny 22:00. Modyfikacja dotyczy organizacji ruchu na ulicy Płaskowickiej. Zamknięty zostanie wlot ulicy Lanciego. Od późnego wieczoru najbliższego piątku, z Lanciego będzie można wyjechać tylko jadąc w stronę Belgradzkiej. Objazd zostanie poprowadzony do ul. J. Rosoła lub al. Komisji Edukacji Narodowej.

Aby móc poruszać się po Ursynowie, utrzymane zostanie połączenie ulicy Cynamonowej z Płaskowickiej. Wlot z Płaskowickiej na skrzyżowanie z Rosoła zostanie zwężony.

Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się północną jezdnią. Kierowcy dojeżdżający do skrzyżowania będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu, z których będą musieli skręcić w prawo lub w lewo - informuje miasto

ZOBACZ TEŻ: Południowa Obwodnica Warszawy z lotu ptaka. Tak będzie wyglądać kluczowa droga dla Warszawy

Zmiany w ruchu na Ursynowie. Przebudowa instalacji ciepłowniczej

Ponadto, w tym samym terminie prowadzone będą prace związane z przebudową instalacji ciepłowniczej. Poskutkuje to wyłączeniem z ruchu fragmentu Płaskowickiej (pomiędzy ulicami Rosoła i Nowoursynowską)

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy dotknie również podróżujących komunikacją miejską. Od piątkowego wieczoru swoje trasy zmienią autobusy linii 136, 192, 195, 503, 504 i N37. Aby usprawnić ruch, postanowiono zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów metra. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, od wtorku (6 listopada) godziny szczytu w metrze zostały wydłużone. Poranne potrwają od godz. 5:48 do godz. 9:30, a popołudniowe od godz. 13:25 do godz. 19:30. O tych porach pociągi pierwszej linii metra będą kursowały co dwie minuty i 20 sekund. Poza godzinami szczytu metro wciąż będzie kursowało, w zależności od pory dnia, co 3-4 lub co 5-7 minut, a nocą co 8-9 minut.