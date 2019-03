Całoroczny bilet ZTM, Warszawa. Może zostać wprowadzony do oferty? Zapytał radny Nowoczesnej

Całoroczny bilet ZTM – sugestia radnego

Wprowadzenie do oferty ZTM biletów, które zachowywały by ważność przez okrągły rok to sugestia radnego Nowoczesnej, Marka Szolca. Wysłał on w tej sprawie zapytanie do stołecznego ratusza, a całością podzielił się w swoich mediach społecznościowych. Czy w Warszawie mógłby zostać wprowadzony roczny bilet na komunikację miejską dla wszystkich? Pytam, czy to wykonalne i czy są takie plany, ponieważ wierzę, że byłoby to bardzo wygodne rozwiązanie dla warszawianek i warszawiaków – wyjaśnia Szolc.

Radny wyznał, że sam korzysta z 90-dniowego biletu na wszystkie linie. To wygodne – zachwala. Ale sugeruje, że jeszcze lepszym – i być może tańszym – rozwiązaniem byłby bilet całoroczny. Dodatkowo, tego rodzaju uprawnienie do przejazdów pozwoliłoby wyeliminować sytuacje, w których pasażerowie zapominają o przedłużeniu kontraktów na bilety miesięczne lub kwartalne.

Wielu użytkowników i wiele użytkowniczek tych długookresowych biletów mieszka w Warszawie na stałe bez zamiaru opuszczania miasta i w związku z tym zgłasza postulat wprowadzenia biletów rocznych, które byłyby dla nich wygodniejsze i potencjalnie – tańsze. Takie bilety funkcjonują w wielu innych miastach w Polsce – pisze Marek Szolc w interpelacji do prezydenta stolicy.

Czy jest szansa na to, by Warszawa wprowadziła roczne bilety komunikacji miejskiej? Tego dowiemy się po uzyskaniu odpowiedzi na interpelację radnego. Z całą pewnością takie rozwiązanie stanowiłoby rozsądne udogodnienie dla wielu mieszkańców stolicy, a pomysł zasługuje na poważne konsultacje.

Bilety roczne w polskich miastach

Bilety roczne faktycznie z powodzeniem funkcjonują zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach. Wymienić tutaj można na przykład:

Jaworzno (180 zł)

Wrocław (800 zł)

Kraków (950 zł)

Olsztyn (960 zł)

Podane ceny to kwota, jaką trzeba zapłacić za bilet normalny na przejazdy wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji, w których honorowany jest bilet danego przedsiębiorstwa komunikacyjnego.