Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci przy ul. Siemieńskiego 21 otwarte. To pierwszy taki ośrodek w Polsce [ZDJĘCIA]

Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci otworzyło się dzisiaj w Warszawie, przy ulicy Siemieńskiego 21. Jest to pierwszy takiego typu ośrodek w Polsce. Umożliwi on jak najwcześniejszą ocenę rozwoju bardzo małych dzieci i pozwoli na zakwalifikowanie części z nich do grupy ryzyka zaburzeń autystycznych. W ramach Centrum, w nowoczesnej przestrzeni działać także będzie Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne SYNAPSIS.

Nowe Centrum ma pomóc w zapobieganiu wciąż rosnącego problemu oraz braku odpowiedniej diagnostyki małych dzieci w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.

Co to jest autyzm?

Autyzm dziecięcy, autyzm wczesnodziecięcy - należące do spektrum zaburzeń autystycznych złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Cechuje go brak reakcji ze strony dziecka na polecenia, brak zabawy z rówieśnikami, trudności z wyrażaniem emocji czy porozumiewaniem się zarówno za pomocą gestów jak i mowy. Nie jest do końca wiadomo co tak naprawdę powoduje autyzm, jednak za jeden z głównych czynników uważa się genetykę jak też środowisko. Jedne z objaw autyzmu u dzieci to: nie uczestniczenie w zabawie z rówieśnikami, lubienie samotności, rzadkie uśmiechanie się, większe zainteresowanie przedmiotami niż ludźmi czy też mimika twarzy, która nie wyraża wielu emocji. Wszystko to jednak trzeba konsultować ze specjalistami.

Niestety nie ma jednoznacznych testów medycznych, które od dawałyby odpowiedź na pytanie o to, czy dziecko cierpi na autyzm. W oparciu o obserwację i ocenę rozwoju dziecka, diagnozę autyzmu stawia psycholog, psychiatra lub pedagog specjalny.

Autyzm w Polsce

Szacuje się, że w 2018 roku w Polsce urodzi się ok 400 000 dzieci. Ok. 15 000 maluchów będzie w grupie ryzyka wystąpienia autyzmu. Ok. 1 500 z nich na pewno uzyska diagnozę autyzmu. Niestety, większość otrzyma rozpoznanie, gdy będzie miała około 6 lat lub więcej, czyli na tyle późno, że utraci szanse na samodzielne życie w przyszłości.