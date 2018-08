Ceny mieszkań w Warszawie. Ile kosztuje i będzie kosztował metr kwadratowy w danych dzielnicach?

W statystykach firmy Sonar Home można znaleźć informacje dotyczące szacowanych na podstawie aktualnych ofert cen metra kwadratowego mieszkania w danej warszawskiej dzielnicy oraz prognozy na najbliższe miesiące. Zebraliśmy je i stworzyliśmy poniższą listę. O kolejności okręgów zdecydował procentowy wzrost cen od stycznia do lipca 2018 roku.

WARSZAWA WESOŁA. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Wesoła szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 5503 zł. W styczniu zaś było to 5583 zł. Tym samym od początku roku koszt zmalał o 1,43%. Według prognoz we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 5476 zł, a na koniec roku 5437 zł.

Spadek ceny od początku roku - 1,43%

WARSZAWA ŻOLIBORZ. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Żoliborz szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 10285 zł. W styczniu zaś było to 10300 zł. W związku z tym koszta zmalały o 0,15%. Według prognozy firmy Sonar we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 10289 zł, a na koniec roku 10295 zł.

Spadek ceny od początku roku - 0,15%

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE. CENA ZA METR KWADRATOWY

W Śródmieściu szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 12135 zł. W styczniu zaś było to 12146 zł. Koszt zmalał więc o 0,09%. Najtaniej było w maju, bo koszt metra kwadratowego wynosił 11816 zł. Według szacunków cena z lipca zmieni się nieznacznie. We wrześniu będzie to 12137 zł, a na koniec roku 12140 zł.

Spadek ceny od początku roku - 0,09%

WARSZAWA WAWER. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Wawer szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 5604 zł. W styczniu zaś było to 5573 zł. Cena wzrosła więc o 0,56%. Według prognoz we wrześniu za metr kwadratowy zapłacimy 5606 zł, a na koniec roku 5609 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 0,56%

WARSZAWA WŁOCHY. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Włochy szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 7586 zł, a w styczniu 7500 zł. Koszt wzrósł więc o 1,15%. Według prognoz we wrześniu za metr kwadratowy w tej dzielnicy zapłacimy 7610 zł, a na koniec roku 7646 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 1,15%

WARSZAWA URSYNÓW. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Ursynów metr kwadratowy w lipcu 2018 roku kosztował 8435 zł. W styczniu natomiast było to 8261 zł. Szacowana cena wzrosła więc o 2,11%. Według prognoz we wrześniu zapłacimy za metr kwadratowy w tym okręgu 8483 zł, a na koniec roku będzie to 8555 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 2,11%

WARSZAWA MOKOTÓW. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Mokotów szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 9981 zł. W styczniu natomiast było to 9764 zł. Od początku roku cena wzrosła więc o 2,22%. Według szacunków, jeśli tendencja się utrzyma, we wrześniu w tym okręgu za metr kwadratowy zapłacimy 10037 zł, a prognoza na koniec roku to 10121 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 2,22%

WARSZAWA REMBERTÓW. CENA ZA METR KWADRATOWY

W Rembertowie szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 6086 zł. W styczniu natomiast było to 5933 zł. Od początku roku koszt wzrósł więc o 2,58%. Według szacunków we wrześniu za metr kwadratowy zapłacimy w tym okręgu 6102 zł, a na koniec roku będzie to 6126 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 2,58%

WARSZAWA BIAŁOŁĘKA. CENA ZA METR KWADRATOWY

W Białołęce szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 6589 zł. W styczniu natomiast było to 6386 zł. Onzacza to, że w ciągu siedmiu miesięcy cena wzrosła o 3,18%. Według szacunków jeśli tendencja się utrzyma we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 6641 zł, a na koniec roku będzie to 6719 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 3,18%

WARSZAWA URSUS. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Ursus metr kwadratowy w lipcu 2018 roku kosztował 7271 zł. W styczniu natomiast 7018 zł. Koszt wzrósł więc o 3,61%. Według szacunków we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 7341 zł, a na koniec roku 7448 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 3,61%

WARSZAWA TARGÓWEK. CENA ZA METR KWADRATOWY

Na warszawskim Targówku szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 7000 zł. W styczniu zaś było to 6722 zł. Koszt wzrósł więc o 4,14%. Według szacunków we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 7086 zł, a na koniec roku 7218 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 4,14%

WARSZAWA BEMOWO. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Bemowo szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 7916 zł. W styczniu było to 7569 zł za metr kwadratowy, co oznacza, że w ciągu siedmiu miesięcy cena wzrosła o 4,61%. Według obliczeń firmy Sonar, jeśli tendencja się utrzyma we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy już 8008 zł, a na koniec roku 8147 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 4,61%

WARSZAWA OCHOTA. CENA ZA METR KWADRATOWY

Szacowana cena za metr kwadratowy na Ochocie w lipcu 2018 roku wynosiła 9750 zł. W styczniu było to 9279 zł. Oznacza to, że cena wzrosła o 5,08% i jeśli tendencja się utrzyma to we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 9886 zł, a na koniec roku 10094 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 5,08%

WARSZAWA WOLA. CENA ZA METR KWADRATOWY

Na warszawskiej Woli szacowana cena za metr kwadratowy w licpu 2018 roku wynosiła 9933 zł. W styczniu natomiast było to 9416 zł. Koszta wzrosły więc o 5,49%. Według prognoz we wrześniu za metr kwadratowy zapłacimy 10076 zł, a na koniec roku 10294 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 5,49%

WARSZAWA WILANÓW. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Wilanów szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 9322 zł. W styczniu zaś było to 8833 zł. Cena wzrosła więc o 5,54%. Według prognoz we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 9472 zł, a na koniec roku będzie to 9702 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 5,54%

WARSZAWA BIELANY. CENA ZA METR KWADRATOWY

Na warszawskich Bielanach cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku 8513 zł. W styczniu było to 7989, co oznacza, że cena wzrosła o 6,56%. Według szacunków, jeśli tendencja się utrzyma we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 8664 zł, a na koniec roku – 8895 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 6,56%

WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Praga-Południe szacowana cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 8245 zł. W styczniu zaś było to 7727 zł, co oznacza, że koszt wzrósł o 6,7%. Według szacunków we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 8398 zł, a na koniec roku będzie to 8632 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 6,7%

WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC. CENA ZA METR KWADRATOWY

W dzielnicy Praga-Północ cena za metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 8629 zł. W styczniu natomiast było to 7750 zł. Cena od początku roku wzrosła więc o 11,34%. Jeśli tendencja ta się utrzyma we wrześniu za metr kwadratowy w tym okręgu zapłacimy 8899 zł. Na koniec roku zaś będzie to 9321 zł.

Wzrost ceny od początku roku - 11,34%