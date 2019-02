Czarny Kot w Warszawie do rozbiórki. Brakuje środków, wyburzenie zafundują podatnicy

Czarny Kot - historia w pigułce

Hotel My Warsaw Residence, popularnie zwany "Czarnym Kotem" czy "domkiem Gargamela" to bez wątpienia jeden z symboli Warszawy, choć niekoniecznie chlubny. Hotel od lat 90. stopniowo się rozrastał. Niezgodnie z planem zagospodarowania, wykraczając nawet poza swoją działkę. Miał mieć jedno piętro, ma pięć. Sprawa wielokrotnie trafiała do sądu, lecz właściciel stosując zawiłe kruczki prawne robił wszystko by unieważniać kolejne postępowania. Po trwającej 10 lat batalii, wreszcie zapadł prawomocny wyrok w sprawie hotelu "Czarny Kot". W grudniu ubiegłego roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadła decyzja - nakaz rozbiórki samowoli został utrzymany w mocy.

ZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA SAMOWOLKI BUDOWLANEJ "CZARNY KOT" PRZY UL. OKOPOWEJ 65: