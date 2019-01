Dworzec Centralny ma swojego patrona. Został nim Stanisław Moniuszko [ZDJĘCIA]

Rok Moniuszki

Nadanie Dworcowi Centralnemu imienia Stanisława Moniuszki łączy się także z tegorocznymi obchodami Roku Moniuszki.

- Rok 2019 to rok 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji polski parlament podjął decyzję, że będzie to Rok Moniuszkowski, ale decyzję także taką samą podjęło UNESCO na wniosek Polski, Litwy i Białorusi. Jest to wielki zaszczytem dla nas, ale przede wszystkim dla Stanisława Moniuszki – powiedział podczas uroczystości Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.