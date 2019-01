Dworzec Centralny w Warszawie zmieni nazwę. Od 2019 roku będzie nosić imię słynnego kompozytora

S8 z Warszawy do Białegostoku. "Mała autostrada" ze stolicy na północny wschód już działa [ZDJĘCIA Z DRONA]

Droga Ekspresowa S8 łączy Białystok - Warszawę - Wrocław. Przecinająca Polskę trasa jest już praktycznie w całości gotowa. Drogowcy oddali właśnie odcinek Przeszkoda - Paszków, na trasie do Białegostoku. Oznacza to, że z Warszawy do stolicy Podlasia dojedziemy w półtorej godziny.