Dzień Odkrywców. W niedzielę za darmo zwiedzisz Centrum Nauki Kopernik [ZA DARMO]

Ten dzień w Koperniku będzie należał do małych i dużych odkrywców. Przez całą niedzielę, od godz. 9 do 19 zupełnie za darmo będziecie mogli odwiedzić Centrum Nauki Kopernik. Oprócz tego, że możecie zobaczyć wszystkie dostępne eksponaty i wystawy, to z okazji Dnia Odkrywców CNK przygotowuje szereg dodatkowych atrakcji.

Dzień Odkrywców w Koperniku [PROGRAM]

Laboratorium Slow-Mo

Wielu fascynujących zjawisk nie da zobaczyć gołym okiem. Niektóre są dla nas zbyt szybkie. I tu pomocny może okazać się smartfon, wyposażony w tryb slow motion. W niedzielę będzie go można przetestować w działaniu. "Sfilmuj mieszające się ciecze o różnej gęstości, fale dźwiękowe, pękający balon z wodą. Gwarantujemy zadziwiające efekty" - zachęcają organizatorzy.

Zmień perspektywę

Wybierz się w przestrzeń kosmiczną. Spójrz na Ziemię i inne planety. Umożliwi to technologia Samsung Gear VR oraz specjalne, obrotowe fotele.

Sztuka kamuflażu

Zdolność mimikry, czyli upodobnienia się do otoczenia lub innych gatunków, opanowały doskonale ryby, węże czy owady. Najsłynniejsze są jednak kameleony. Podobnie jak one, kamuflować się potrafi także telewizor Samsung QLED. Każdy z was będzie mógł sprawdzić czy od razu dostrzeże go na ścianie?

Warsztaty FL!P z Agatą Jakuszko

Przekonacie się, jaki potencjał drzemie w elektronicznym Flip charcie i będziecie mogli narysować swoje myśli.

Sztuka patrzenia

Przetestuj swoją podatność na iluzje optyczne. Wystarczy do tego telewizor!

Rower VR

Przejażdżka rowerowa w górskiej dolinie? Wystarczą okulary VR zsynchronizowane z jednośladem, by móc pokonać dowolną trasę.

Labirynt odkurzaczy

Są niewielkie, okrągłe i bardzo ruchliwe. W niedzielę w Koperniku poznacie Powerboty Samsung – odkurzacze do zadań specjalnych. Nie tylko perfekcyjnie posprzątają podłogę, ale także błyskawicznie pokonają labirynt. Będzie można nimi sterować!

Mistrzowie kodowania

W specjalnej strefie na zewnątrz budynku odkryjecie tajemnice podstaw programowania. Dzięki interaktywnym grom, matom i gadżetom zobaczycie, że to wciągająca zabawa, która daje nieograniczone możliwości.

Samsung4Gamers

Gratka dla wielbicieli gier! "Poznaj członków zawodowej drużyny graczy PRIDE i zagraj z nimi w Minecraft i Fifę. Podejmiesz wyzwanie?" - czytamy w programie.

Bezpłatny wstęp na wystawy Centrum Nauki Kopernik obowiązuje wg. kolejności przybycia, bez możliwości wcześniejszego pobrania biletu. W kolejce nie można zajmować miejsc dla grup.