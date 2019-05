Fala wezbraniowa zbliża się do Warszawy. RSO i meteorolodzy ostrzegają

Fala wezbraniowa, Warszawa - stan alarmowy już w środę?

Do Warszawy zbliża się fala wezbraniowa. Oznacza to, że lada dzień do stolicy dotrze znaczna ilość wody skumulowana po ostatnich silnych opadach deszczu. Jak narazie, pod wodą znalazł się plaża przy moście Poniatowskiego, zalana została część bulwarów, odwołane zostały rejsy promów.

Aktualne informacje na temat poziomu wody w Wiśle podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie wynosi on ponad 330 centymetrów. W najbliższych dniach meteorolodzy spodziewają się jednak pogorszenia warunków. We wtorek poziom Wisły powinien osiągnąć stan ostrzegawczy, zaś w środę czeka nas dalszy napływ wody oraz możliwe wystąpienie stanu alarmowego (woda osiągnie poziom 6,5 metra). O możliwych zagrożeniach informował także Regionalny System Ostrzegania. Jak na razie żadne powiaty województwa mazowieckiego nie są zagrożone powodzią. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.

Jakie typy ostrzeżeń są wysyłane?

Komunikaty drogowe- istotne blokady dróg i inne zdarzenia, znacząco wpływające na czas podróży.

Ostrzeżenia meteorologiczne- wszelkie zjawiska pogodowe, mogące stanowić zagrożenie dla obywateli. Oblodzenie, wichury, gradobicia, gwałtowne burze, silne opady deszczu, upały i inne zagrożenia i ostrzeżenia pogodowe.