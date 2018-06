Festiwal Ogrody Muzyczne. Koncerty symfoniczne oraz projekcie filmowe już po raz 18. na Zamku Królewskim (© Sylwia Dąbrowa)

To już 18. edycja Festiwalu Ogrody Muzyczne. Jak co roku usłyszymy koncerty symfoniczne, obejrzymy projekcie filmowe, a także balet, opera i operetka. Wydarzenie odbywać się będzie od 30 czerwca do 31 lipca na terenie dziedzińca Zamku Królewskiego. Dalsza część artykułu poniżej.





Czekamy też na trzy koncerty specjalne. Wystąpi Sinfonia Iuventus czyli zdolna orkiestra polskich symfoników młodego pokolenia, I, Culture Orchestra czyli jedna z jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się orkiestr młodzieżowych na świecie oraz Sinfonia Viva. Ta ostatnia nagrała ponad 50 płyt z repertuarem klasycznym, jazzem, muzyką rozrywkową i filmową. Miłośników opery należy z kolei zaprosić na pokaz opery „Carmen” francuskiego kompozytora Georges'a Bizeta. To w końcu jedna z najpopularniejszych i najczęściej wystawianych oper na świecie.



Dla tych, którzy kochają wielkie historie na wielkim ekranie odbędą sie pokazy filmu "Maria Callas" z 2017 roku o jednej z największych śpiewaczek operowych wszech czasów czy amerykańskiego musicalu „Kabaret”, z Lizą Minelli w roli głównej.



Wszystkie wydarzenia zobaczymy na terenie dziedzińca Zamku Królewskiego. Bilety jednorazowego wstępu na projekcie kosztują po 13-15 zł, na koncerty - 18 - 20 zł. Możemy też od razu zakupić karnet na siedem koncertów. Bilet ulgowy kosztuje 90 zł, normalny - 110 zł. Na 16 projekcji - 110 zł ulgowy, 190 zł - normalny.



