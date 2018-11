Finał sezonu aukcji Sztuki Współczesnej w Warszawie. Padł rekord na rynku sztuki [ZDJĘCIA]

Jedne obrazy sprzedano za tysiące, drugie za miliony. I tak np "Maszyna do odliczania" Ryszarda Winiarskiego poszła za 800 tys, a "Penetartion of real space" Ryszarda Winiarskiego za 420 tys. Prawdziwe poruszenie wywołał jednak Wojciech Fangor i jego (namalowany w 1969 roku) "M39". To najdrożej sprzedane dzieło sztuki w Polsce. Nabywcę kosztował aż 4,72 miliona zł. Łącznie za wszystkie prace tego wieczora zapłacono niemal 21 mln zł. Aż 5 obrazów sprzedało się za kwotę powyżej 1 mln zł, w tym 4 – powyżej 2 mln.

"Nigdy jeszcze w Polsce nie sprzedano w ciągu niecałych dwóch godzin prac o łącznej wartości 20,8 mln złotych. Do tej pory nie zdarzyła się w Polsce licytacja, na której tak duża liczba dzieł zostałaby sprzedana powyżej miliona złotych" - podkreśla Juliusz Windorbski, prezes Domu Aukcyjnego DESA Unicum.

Poprzedni rekord polskiego rynki należał do Stanisława Wyspiańskiego i jego dzieła "Macierzyństwo". Obraz sprzedał się za 4,366 mln zł.