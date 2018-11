IKEA. 8-latka z Warszawy zaprojektowała pluszaka dla szwedzkiej sieci. Można go kupić w sklepach na całym świecie!

„Zabawa to poważna sprawa”

Już po raz kolejny szwedzki gigant zaprosił najmłodszych do namalowania pluszaka marzeń w ramach kampanii społecznej „Zabawa to poważna sprawa”. Napłynęło ponad 87 tysięcy małych dzieł sztuki z całego świata. IKEA wybrała pięć wyjątkowych prac i na ich podstawie stworzyła prawdziwe maskotki. Całkowity dochód ze sprzedaży zabawek zostanie przekazany lokalnym organizacjom charytatywnym na całym świecie, które wspierają prawa dzieci do zabawy i rozwoju.

Sukces 8-letniej warszawianki

Limitowana kolekcja pluszaków SAGOSKATT powstała we współpracy z dziećmi z całego świata. Znajdują się w niej zabawki zaprojektowane przez młodych projektantów z Islandii, Korei Południowej, Chin, Szwecji oraz z… Polski! 8-letnia Natalia z Warszawy namalowała pluszaka swoich marzeń - nakrapianą foczkę z malutką rybką w kieszonce. Rysunek został przekształcony w prawdziwą zabawkę, którą od 4 listopada można kupić w sklepach IKEA na całym świecie.

