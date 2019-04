Komora, rower i minus sto stopni Celsjusza. Valerjan Romanovski ustanowił nowy rekord Guinessa [ZDJĘCIA]

Ustanawiamy Rekord Guinessa. Fantastyczna rzecz. Niesamowity człowiek, Valerjan Romanovski wszedł o godz. 9.30 do kriokomory i tam w minus stu stopniach Celsjusza jeździ na rowerze. Planował spędzić tak od 4 do 8 godzin. Swoje minimum już zrobił, ale jeszcze nie planuje wychodzić. Cały czas kręci. To jest światowe wydarzenie. Wszystko robimy po to, żeby rejestrować dawców szpiku dla fundacji DKMS. Żebyśmy mogli innym osobom, w razie czego pomóc - opowiada Arkadiusz Walus, organizator BIKE EXPO, Narodowy test rowerowy