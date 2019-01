Koncert charytatywny w Lolku. Zagrają by pomóc osobom ze spektrum autyzmu

Klubokawiarnia “Życie jest fajne” zatrudnia około dwadzieścia pięć osób z różnym stopniem autyzmu. Praca jest dla nich miejscem, gdzie mogą oswajać się ze światem, poznawać nowych ludzi i samych siebie. W kawiarni nawiązują przyjaźnie, uczą się odpowiedzialności i nowych ról społecznych.

Fundacja Ergo Sum prowadzi działalność na rzecz dorosłych autystów i osób wykluczonych. Celem fundacji jest włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe, kulturalne i społeczne. Jak? Tworzą miejsce, w którym znajdują oni dostosowaną do swych możliwości pracę, a także terapię i rozrywkę.

Comiesięczne koszty, związane z prowadzeniem tego wyjątkowego i cudownego miejsca, są ogromne. Często przekraczają one dochód i możliwości prowadzących kawiarnię, dlatego podopieczni robią co mogą: organizują wydarzenia, cateringi, imprezy, jednak nadal jest to za mało. W końcu powstał pomysł zorganizowania wydarzenia charytatywnego, a po długich tygodniach szukania rozwiązań, udało się zorganizować koncerty w Pubie Lolek na Polu Mokotowskim.