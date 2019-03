Lotnisko w Modlinie dostanie 50 mln złotych. Pieniądze wyłoży mazowiecki samorząd

Spółka Modlin ma czterech akcjonariuszy - Agencję Mienia Wojskowego (AMW), Województwo Mazowieckie, Państwowe Przedsiębiorstwo "Porty Lotnicze" (PPL) oraz Nowy Dwór Mazowiecki. Po podniesieniu kapitału o 50 mln zł marszałek województwa mazowieckiego zwiększy udziały do 42,3 procent . Udziały państwowych PPL i AMW spadną - odpowiednio do 25,2 i 28,5 procent.

Lotnisko w Modlinie będzie dokapitalizowane. We wtorek (12 marca) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zdecydowało o podniesieniu o 50 mln zł jej kapitału przez mazowiecki samorząd. Dokapitalizowanie nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które w całości zostaną objęte przez Województwo Mazowieckie.

Zwiększenie kapitału to niezbędne działanie

Dokapitalizowanie portu pozwoli na rozpoczęcie inwestycji, które będą służyć nowym pasażerom, w tym budowę terminalu tymczasowego i nowych płyt postojowych. Pozwoli to zwiększyć przepustowość portu. W ocenie Urzędu Marszałkowskiego zwiększenie kapitału spółki to ''niezbędne działanie, by lotnisko mogło prowadzić m.in. prace modernizacyjne, rozbudować terminal i wyremontować drogi kołowania''.

- Jestem zadowolony z takiego rozwoju sytuacji, bo czujemy się odpowiedzialni za ten port lotniczy, za wydatkowane do tej pory środki publiczne. Uważamy, że niezależnie od tego, jaka sieć lotnisk powstanie w przyszłości na Mazowszu, port lotniczy Warszawa-Modlin będzie miał swoje miejsce, zwłaszcza dla tanich linii lotniczych, dla czarterów. Jego rozwój jest bardzo pożądany - podsumował marszałek województwa Adam Struzik.

Lotnisko w Modlinie w lutym 2019 roku obsłużyło blisko 229 tys. pasażerów, czyli o 6 procent więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W całym zeszłym roku z portu skorzystało ponad 3 mln pasażerów. Wszystko wskazuje na to, że dokapitalizowanie spółki uratowało ją od możliwej straty płynności w tym roku.

POLECAMY TEŻ: