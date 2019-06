Mafia owocowa w Warszawie. Kupujesz truskawki u ulicznych handlarzy? Możesz wspierać przestępców

Ze statystyk straży miejskiej jasno wynika, że nielegalny "biznesmeni z ulicy" to prawdziwa zmora dla warszawskich funkcjonariuszy tej formacji. W samym 2018 roku strażnicy przeprowadzili blisko 16 tys. interwencji dotyczących nielegalnego handlu . Jakie są najczęstsze przewinienia przedsiębiorców? Większość, bo aż prawie 9 tys. interwencji podjęto w związku z prowadzeniem handlu w miejscu niedozwolonym . Kolejne popularne przewinienie to prowadzenie handlu bez zezwolenia na działalność gospodarczą . Jesteście ciekawi w jakich dzielnicach można spotkać najwięcej nieuczciwych sprzedawców? Są to:

Niebezpieczni i bezwzględni

Okazuje się, że brak kasy fiskalnej czy pozwolenia na handel w określonym miejscu to często najmniejsze przewinienia, jakich dopuszczają się przedsiębiorcy. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w których sprzedawcy truskawek zwyczajnie dopuszczali się brutalnych ataków w stosunku do przedstawicieli służb. - Konsekwentne działania Straży Miejskiej są zdecydowanie nie na rękę organizatorom nielegalnego handlu, którzy nie wahają się posunąć do przemocy wobec interweniujących funkcjonariuszy – tłumaczy referat prasowy.

Wśród groźnych incydentów zdarzały się m.in. przypadki ataku kwasem masłowym na pracowników straży. Kilku poszkodowanych wymagało dłuższego leczenia. Skażeniu i aktom wandalizmu ulegały również służbowe pojazdy funkcjonariuszy.

Pomimo tych ataków strażnicy nie zaprzestali swoich działań, a odpowiedzialne za napaści osoby zostały ujęte i przekazane policji, będą odpowiadać także za inne przestępstwa, jakich się dopuściły – wyjaśnia stołeczna straż miejska.

Co im grozi?

Na szczęście nieuczciwi handlarze, a jak się okazuje – niekiedy nawet prawdziwi przestępcy, nie pozostają bezkarni. Choć w ostatnich latach służby faktycznie niewiele mogły zrobić poza postępowaniem mandatowym. Taka kara nie była dotkliwa dla organizatorów handlu. Od pewnego czasu funkcjonariusze uprawnieni są również do zajęcia oferowanego towaru.