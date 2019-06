Marriott, Warszawa. Mężczyzna wspinał się na dach budynku. To nie pierwsza taka akcja, ale rekord

Mężczyzna wieczorem, 2 czerwca 2019 rozpoczął samodzielną wspinaczkę, bez zabezpieczania po elewacji hotelu Marriott. Na miejscu pojawiły się służby. Gdy wspinacz dotarł na dach budynku - został aresztowany przez policję. Nie wiadomo czy był pod wpływem środków odurzających ani co nim kierowało. Wiadomo, że wspinaczowi udało się pokonać ścianę 140-metrowego wieżowca w ok. 20 minut. Sprawą zajmują się służby.

Fragment wideo ze wspinaczki warszawskiego Spider-Mana:

Ale wyczyn nieznanego śmiałka to nie pierwsza taka sytuacja w historii. Na Hotel Marriott w Warszawie, bez uprzęży, wspiął się także, w czerwcu 1998 roku, Alain Robert, francuski wspinacz, nazywany Człowiekiem-Pająkiem. Rok później to samo zrobił Polak, wspinacz, Dawid Kaszlikowski, a w 2009 roku polski Spider-Man, czyli 26-letni Bartłomiej O. z Sosnowca. Wszystkim sportowcom zdobycie wieżowca zajmowało ok. 45 minut.