Metro na Targówek. Dym na stacji, wyjechał też pierwszy pociąg. Póki co - bez pasażerów [ZDJĘCIA]

Przypominamy, że Astaldi, która prowadzi prace na Targówku, musi skończyć budowę tego odcinka warszawskiego metra do maja 2019 roku. Mimo problemów finansowych głównego wykonawcy, wygląda na to, że prace wyprzedzają harmonogram. Czy to oznacza, że koleją podziemną na Targówek przejedziemy szybciej? - Jeśli chodzi o zakończenie prac trzeba pamiętać, że są to bardzo skomplikowane prace. A same odbiory tez nie należą do łatwych – mówił nam w zeszłym roku, Mateusz Witczyński, rzecznik wykonawcy, firmy Astaldi.

Astaldiza 1,066 mld zł tworzy 3,14 km tunelu oraz stacje C16 Szwedzka, C17 Targówek i C18 Trocka. Według kontraktu budowa na tym odcinku powinna zakończyć się w maju 2019. Na Wolę pociągi przejadą pół roku później. Cała II linia metra będzie gotowa w 2023 roku. Podpisano już kontrakty na budowę na Bródno i dalekie Bemowo. W obydwu przypadkach wygrał duet Gülermak-Astaldi.

