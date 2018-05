Wkrótce w stolicy będziemy mogli skorzystać z miejskiego systemu wypożyczania samochodów. Stołeczny może ruszyć jeszcze w tym roku. Urzędnicy analizują obecnie ofertę, jaką złożyła jedna z prywatnych firm.

Carsharing to bezobsługowe i krótkoterminowe wypożyczanie samochodów. By skorzystać z usługi wystarczysię w systemie, a później skorzystać z aplikacji na telefon bądź z infolinii. Do tej pory w Warszawie taką usługę świadczyła firma PANEK S.A., i to właśnie ten podmiot złożył w marcu jedyną ofertę do Zarządu Dróg Miejskich. Jeśli zostałaby zaakceptowana przez miasto, na ulicy pojawiłoby się 300 osobowych samochodów hybrydowych oraz – po raz pierwszy w Polsce – 20 aut dostawczych. Stawki za publicznyoscylowałyby wokół maksymalnie 50 groszy za minutę jazdy i podobnej stawce za każdy przejechany kilometr. Przy dłuższym wypożyczeniu stawka byłaby niższa: godzina wypożyczenia kosztowałaby maksymalnie 30 złotych, a doba 100 złotych. Z kolei koszt za minutę postoju samochodu hybrydowego w trakcie wypożyczenia wyniósłby 10 groszy.Pojazdy nie będą zaparkowane na wyznaczonych stacjach – można je będzie wypożyczyć i oddać w dowolnym, legalnym miejscu parkingowym na obszarze centrum miasta (obejmującym na tę chwilę dzielnice: Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Śródmieście, Wola i Żoliborz). Po wypożyczeniu auta będzie można poruszać się także poza tą strefą.Jak powiedziała Radiu Kolor Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich, uruchomienia inwestycji możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. - Pierwsza wypożyczalnia samochodowa może pojawić się w stolicy jeszcze w tym roku. Chcemy dalej rozwijać transport zbiorowy – stwierdziła Gałecka.Jak zapewniają urzędnicy, system wystartowałby maksymalnie po 60 dniach od podpisania umowy z PANEK S.A., która realizowałaby miejskina zasadzie koncesji. Wypożyczanie byłoby alternatywą dla kupna nowego pojazdu. Według niektórych szacunków, samochodów jest już w Warszawie około miliona, czyli 600 sztuk na 1000 mieszkańców. Nic dziwnego, że wciąż musimy się borykać w problemami korków, braku miejsc parkingowych czy zanieczyszczonego powietrza.