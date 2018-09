Mińska 69. Gigantyczne osiedle na Pradze, w miejscu dawnych fabryk. Rusza pierwszy etap budowy o nazwie „Praho” [WIZUALIZACJE]

W latach 50. przy Mińskiej powstały biura dla Drukarni Naukowo-Technicznej. Prawie trzy dekady później dobudowano kolejne. Po upadku PRL wynajmowano je prywatnym podmiotom, a w 2017 roku – poza zabytkową drukarnią – cały ten obszar wyburzono.

Teraz, przy Mińskiej 69, zamiast biur ma rosnąć gigantyczne osiedle. Budimex stworzy tam kilkaset mieszkań. Na razie rusza pierwszy etap – nazwany Praho – który zostanie zbudowany do 2020 roku. W środku znajdzie się 120 mieszkań, od 1 do 5 pokoi, o powierzchni od 27 do 99 m kw. W każdym z lokali jest balkon, taras, loggia bądź ogródek. Dodatkowym atutem jest rozkład mieszkań zaprojektowany przez pracownię 90 Architekci s.c.

Pierwsze dwa bloki staną od strony ulicy Podskarbińskiej i Mińskiej. Będą miały po 5 pięter. Elewacja będzie składała się z cegły oraz kolorów: szarego i białego. Na jednym z budynków znajdzie się również mural inspirowany warszawską kapelą podwórkową. W sumie na całym osiedlu powstanie siedem murali.

Wielki kompleks na Pradze

Cały kompleks Mińska 69 będzie składał się z pięciu etapów. Ich nazwy (Praho, Olympic, Rewir, Havana, Cyrulik) nawiązują do warszawskich krojów, czyli elementów drukarskiej spuścizny tego miejsca. Budimex stworzy bloki mieszkalne z usługami oraz punktami rekreacyjnymi w parterach. Pozostanie również charakterystyczny budynek drukarni z lat 50. Przestrzeń pomiędzy będzie ogólnodostępna. Powstaną tam miejsca do wypoczynku, sklepy i knajpki. Będzie to teren zielony, niedostępny dla samochodów. Auta zostaną przesunięte na parking podziemny.

- Chcieliśmy, aby Mińska 69 miała swoją tożsamość, aby czerpała z historii miejsca, w którym przez kilka dziesięcioleci działała drukarnia. Stąd „warszawskie kroje” - projekt warszawskich czcionek. W 2016 r. grupa młodych entuzjastów postanowiła przywrócić liternictwo stołecznych ulic. Dzięki współpracy z nimi to, co kiedyś stworzyli artyści i rzemieślnicy, zagości teraz na budynkach poszczególnych etapów osiedla. Powstało dwanaście krojów. Każdy otrzymał swoją nazwę. My wykorzystamy pięć jako nazwy poszczególnych etapów: Praho, Olympic, Rewir, Havana, Cyrulik - mówi Andrzej Miś, rzecznik dewelopera.

W ramach inwestycji, na rogu Mińskiej i Podskarbińskiej powstanie ogólnodostępny plac miejski. Będą tam drewniane podesty i siedziska, a także zieleń (drzewa, krzewy, byliny). Dodatkowo przewidziano niekonwencjonalne oświetlenie w formie lampionów rozwieszonych na linach, miejskie meble oraz plac zabaw dla dzieci.